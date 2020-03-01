2020-03-01T23:34:38+03:00
Спорт

ХК «Брянск» одержал две домашние победы над «Липецком»

Клуб занимает третье место в конференции
Анна ЛЕВКИНА
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ХК «Брянск» одержал две домашние победы в очередном туре первенства НМХЛ. 29 февраля и 1 марта он оказался сильнее клуба из Липецка.

В первой встрече брянцы взяли верх со счетом 3:2 в серии буллитов. На следующий день команда Александра Богатырева победила уже в основное время - 3:1, сообщает «Спорт 32».

Теперь для выхода в плей-офф «Брянску» необходимо одержать всего одну победу в оставшихся трех домашних матчах. Они пройдут 11, 13 и 15 марта. Сейчас клуб занимает третье место в конференции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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