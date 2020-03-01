Соцсети: в Брянске произошел пожар у дамбы на Каражиже

1 Март 2020 2020-03-01T23:22:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске произошел крупный пожар возле дамбы на Карачиже. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях вечером в воскресенье, 1 марта.

Предположительно, на участке кто-то поджег сухую траву. Сильный ветер быстро разносил пламя. К месту происшествия выезжали пожарные.

Из регионального ГУ МЧС России официальная информация о происшествии пока не поступала.

Кстати, днем ранее огнеборцы выезжали на подобные пожары 13 раз. Тогда привлекли к административной ответственности четырех брянцев.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU