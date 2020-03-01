Соцсети: в Брянске произошел пожар у дамбы на Каражиже
В Брянске произошел крупный пожар возле дамбы на Карачиже. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях вечером в воскресенье, 1 марта.
Предположительно, на участке кто-то поджег сухую траву. Сильный ветер быстро разносил пламя. К месту происшествия выезжали пожарные.
Из регионального ГУ МЧС России официальная информация о происшествии пока не поступала.
Кстати, днем ранее огнеборцы выезжали на подобные пожары 13 раз. Тогда привлекли к административной ответственности четырех брянцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU