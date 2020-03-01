2020-03-01T23:22:08+03:00
Происшествия

Соцсети: в Брянске произошел пожар у дамбы на Каражиже

Предположительно, там подожгли сухую траву
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: vk.com, сообщество "Типичный Брянск".Фото: vk.com, сообщество "Типичный Брянск".
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В Брянске произошел крупный пожар возле дамбы на Карачиже. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях вечером в воскресенье, 1 марта.

Предположительно, на участке кто-то поджег сухую траву. Сильный ветер быстро разносил пламя. К месту происшествия выезжали пожарные.

Из регионального ГУ МЧС России официальная информация о происшествии пока не поступала.

Кстати, днем ранее огнеборцы выезжали на подобные пожары 13 раз. Тогда привлекли к административной ответственности четырех брянцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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