В понедельник брянцев ждет мокрый снег и дожди

1 Март 2020 2020-03-01T22:26:12+03:00

2 марта на Брянщине ожидают мокрый снег и дожди. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В понедельник, 2 марта, в Брянской области будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет мокрый снег, днем – дожди.

Как сообщают в региональном ГУ МЧС России, ветер будет дуть южный со скоростью 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от -2…+3 градуса. Днем - от 4 до 9 тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU