В Брянске провели конкурс красоты и талантов «Маленькая волшебница»

1 Март 2020 2020-03-01T22:10:05+03:00

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В субботу, 29 февраля, в Брянске прошел конкурс красоты и талантов «Маленькая волшебница — 2020».

Творческое состязание проходило во Дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина. В нем соревновались 60 девочек в возрасте от 4 до 16 лет. Все они воспитанницы образцового коллектива театра моды «Образ». Каждая показала то, чему научилась за год: юные модели участвовали в дефиле, пели, танцевали и читали стихи.

Завершился праздник традиционным награждением. Старание участниц отметили грамотами, сообщили организаторы.

Кстати, в феврале 2020-го коллектив театра и его руководитель Светлана Быданцева провели две недели в Мадриде. Брянцы участвовали в двух крупных событиях в мире моды, в том числе международном конкурсе моделей-тинэйджеров «Top Teen Model International - 2020». По итогам выступлений у наших моделей оказалось две награды: Гран-при и приз зрительских симпатий.

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ИСТОЧНИК KP.RU