МЧС: Масленицу в Брянской области отпраздновали без происшествий
Каких-либо чрезвычайных происшествий на Масленичных гуляниях в Брянске и области не произошло. О этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
В воскресенье, 1 марта, на Брянщине праздновали Масленицу. В Брянске главной площадкой гуляний стал сквер имени Карла Маркса. Здесь, в частности, развесили яркие разноцветные флажки и установили гигантский пятиметровый самовар.
Традиционно безопасность праздничных мероприятий обеспечивали специалисты регионального ГУ МЧС и его подразделений. Они контролировали соблюдение правил пожарной безопасности, а также вели профилактическую работу с гражданами.
- Во время празднования Масленицы на центральных площадях городов и населенных пунктов региона присутствовало большое количество человек, поэтому соблюдение требований правил пожарной безопасности является обязательным для подобных гуляний, - говорят в пресс-службе. - Каких-либо ЧП на мероприятиях не зарегистрировано.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU