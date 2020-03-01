МЧС: Масленицу в Брянской области отпраздновали без происшествий

1 Март 2020 2020-03-01T20:57:04+03:00

В Брянской области отпраздновали Масленицу-2020 без происшествий. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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Каких-либо чрезвычайных происшествий на Масленичных гуляниях в Брянске и области не произошло. О этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В воскресенье, 1 марта, на Брянщине праздновали Масленицу. В Брянске главной площадкой гуляний стал сквер имени Карла Маркса. Здесь, в частности, развесили яркие разноцветные флажки и установили гигантский пятиметровый самовар.

Традиционно безопасность праздничных мероприятий обеспечивали специалисты регионального ГУ МЧС и его подразделений. Они контролировали соблюдение правил пожарной безопасности, а также вели профилактическую работу с гражданами.

- Во время празднования Масленицы на центральных площадях городов и населенных пунктов региона присутствовало большое количество человек, поэтому соблюдение требований правил пожарной безопасности является обязательным для подобных гуляний, - говорят в пресс-службе. - Каких-либо ЧП на мероприятиях не зарегистрировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU