В Брянске провела мастер-класс олимпийская чемпионка Маргарита Мамун
Мастер-класс по художественной гимнастике от олимпийской чемпионки Маргариты Мамун прошел в Брянске в субботу, 29 февраля.
Мероприятие проходило на базе спортивного парка «Варяг». Длилось оно три часа: с 11.00 до 14.00.
Фото с мастер-класса опубликовали в сетевой группе спортпарка. Со слов организаторов, «Маргарита зарядила всех участников позитивом, положительными эмоциями и новыми знаниями».
Маргарита зарядила участников позитивом, положительными эмоциями и новыми знаниями
Кстати, с 1 марта в «Варяге» работает секция для девочек по гимнастике.
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ИСТОЧНИК KP.RU