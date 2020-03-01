В Брянске провела мастер-класс олимпийская чемпионка Маргарита Мамун

1 Март 2020 2020-03-01T13:55:46+03:00

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Мастер-класс по художественной гимнастике от олимпийской чемпионки Маргариты Мамун прошел в Брянске в субботу, 29 февраля.

Мероприятие проходило на базе спортивного парка «Варяг». Длилось оно три часа: с 11.00 до 14.00.

Фото с мастер-класса опубликовали в сетевой группе спортпарка. Со слов организаторов, «Маргарита зарядила всех участников позитивом, положительными эмоциями и новыми знаниями».

Маргарита зарядила участников позитивом, положительными эмоциями и новыми знаниями

Кстати, с 1 марта в «Варяге» работает секция для девочек по гимнастике.

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ИСТОЧНИК KP.RU