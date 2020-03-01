2020-03-01T13:23:14+03:00
Происшествия

МЧС: на Брянщине за сутки произошло 13 пожаров из-за пала травы

На нарушителей составили административные протоколы
Анна ЛЕВКИНА
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В Брянской области зафиксировали 13 пожаров, связанных с сжиганием сухой травы, за сутки.В Брянской области зафиксировали 13 пожаров, связанных с сжиганием сухой травы, за сутки.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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13 пожаров, связанных с горением сухой травы, зафиксировали в Брянской области только за одни сутки – субботу, 29 февраля.

По каждому случаю сотрудники государственного пожарного надзора провели проверку. В итоге они составили четыре протокола об административных правонарушениях. Кроме того, МЧС-овцы вручили брянцам шесть предостережений.

В региональном ГУ МЧС России призвали граждан неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности и напомнили телефоны экстренных служб: 01, 101 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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