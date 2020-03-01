МЧС: на Брянщине за сутки произошло 13 пожаров из-за пала травы
13 пожаров, связанных с горением сухой травы, зафиксировали в Брянской области только за одни сутки – субботу, 29 февраля.
По каждому случаю сотрудники государственного пожарного надзора провели проверку. В итоге они составили четыре протокола об административных правонарушениях. Кроме того, МЧС-овцы вручили брянцам шесть предостережений.
В региональном ГУ МЧС России призвали граждан неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности и напомнили телефоны экстренных служб: 01, 101 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU