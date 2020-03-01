В Брянске почтили память погибших героев-десантников
В воскресенье, 1 марта, исполнилось 20 лет со дня подвига воинов-десантников 6-ой роты 76-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии. Они погибли в неравном бою с боевиками в Чечне в 2000 году.
В Брянске в память о земляках возложили цветы к бюстам Героев-десантников, недавно открытых у памятника "Круговая оборона". В церемонии поучаствовали замгубернатора Александр Коробко, замы руководителя Брянска Антон Вербицкий и Николай Голубокий, глава Советской райадминистрации Алексей Колесников и воины-десантники. Об этом сообщили в пресс-службе брянской мэрии.
В церемонии поучаствовали представители областной и городской власти.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
В этот же день делегации и руководители Советского и Фокинского районов возложили цветы на могилы Героев РФ Олега Ермакова и Сергея Василева.
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ИСТОЧНИК KP.RU