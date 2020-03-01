В Жуковке легковушка сбила пенсионерку с велосипедом в руках

1 Март 2020 2020-03-01T12:30:02+03:00

В брянском райцентре иномарка сбила женщину с велосипедом в руках. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Пешую велосипедистку сбила иномарка в Жуковке в субботу, 29 февраля. Подробности ДТП распространила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Дорожная авария произошла около 19.00 на улице Карла Маркса. Наезд на пешехода с велосипедом в руках допустил 23-летний брянец на автомобиле «Ниссан Альмера». Ехал он со стороны улицы Ленина в сторону деревни Гришина Слобода.

- 61-летняя женщина переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства, - говорят в ГИБДД. - У пострадавшей диагностировали «сотрясение головного мозга, гематому волосистой части головы, отслоение кожи правой голени». Ее госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU