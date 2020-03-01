ГИБДД: в дорожной аварии с фурой под Брянском пострадали двое
Два человека пострадали в дорожной аварии под Брянском в субботу, 29 февраля. Официальные подробности происшествия, в котором поучаствовала фура, распространила региональная Госавтоинспекция.
Напомним, накануне в Брянском районе столкнулись два автомобиля: легковой и грузовой. Пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области сообщала о наличии пострадавших в этой аварии.
По уточненным данным, ДТП произошло в 12.45 на 15 км автодороги «Брянск-Новозыбков» (это окрестности деревни Добрунь). Дорогу не поделили автомобили «Даф» и «Шевроле Нива».
- 52-летний водитель фуры двигался со стороны Новозыбкова в сторону Брянска, - говорят в ГИБДД. - Он допустил столкновение с легковой машиной, когда та в нарушение правил поворачивала налево.
В результате происшествия пострадал 62-летний водитель «Шевроле» и его 56-летняя спутница. Первого госпитализировали с множественными переломами ребер и грудины. Вторую отпустили на домашнее лечение, у нее ушибы лица и плечевого сустава.
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ИСТОЧНИК KP.RU