ГИБДД: в дорожной аварии с фурой под Брянском пострадали двое

1 Март 2020 2020-03-01T12:04:50+03:00

Два человека пострадали в дорожной аварии под Брянском, одного госпитализировали. Фото: Сергей ГАПОН

Одного их пострадавших госпитализировали с переломами

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Два человека пострадали в дорожной аварии под Брянском в субботу, 29 февраля. Официальные подробности происшествия, в котором поучаствовала фура, распространила региональная Госавтоинспекция.

Напомним, накануне в Брянском районе столкнулись два автомобиля: легковой и грузовой. Пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области сообщала о наличии пострадавших в этой аварии.

По уточненным данным, ДТП произошло в 12.45 на 15 км автодороги «Брянск-Новозыбков» (это окрестности деревни Добрунь). Дорогу не поделили автомобили «Даф» и «Шевроле Нива».

- 52-летний водитель фуры двигался со стороны Новозыбкова в сторону Брянска, - говорят в ГИБДД. - Он допустил столкновение с легковой машиной, когда та в нарушение правил поворачивала налево.

В результате происшествия пострадал 62-летний водитель «Шевроле» и его 56-летняя спутница. Первого госпитализировали с множественными переломами ребер и грудины. Вторую отпустили на домашнее лечение, у нее ушибы лица и плечевого сустава.

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ИСТОЧНИК KP.RU