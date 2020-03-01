Соцсети: под Трубчевском сухой пал едва не сжег жилой дом

1 Март 2020 2020-03-01T11:05:27+03:00

Огонь потушили буквально в двух метрах от постройки

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Несанкционированный пал сухой травы едва не привел к техногенному пожару в Трубчевском районе. Произошло это в субботу, 29 февраля.

Неизвестные подожгли траву на поле Телецкого сельского хозяйства. О ЧП сообщили местные жители в соцсетях.

- С полей огонь перекинулся на частную территорию, пожар остановили в двух метрах от дома, - написал очевидец. - Администрация, кто будет отвечать, если в таком происшествии пострадает не только собственность, но и погибнут люди?

Пользователи активно обсуждают случай в комментариях. Он возмутил брянцев. Некоторые посоветовали не искать крайних, а самостоятельно поймать и наказать поджигателей.

Кстати, региональное ГУ МЧС России на этот пал не выезжало, его потушили жители села своим силами.

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ИСТОЧНИК KP.RU