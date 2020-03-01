Брянских студентов пригласили на «Ярмарку вакансий» в БГУ

1 Март 2020 2020-03-01T10:24:22+03:00

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19 марта Брянский госуниверситет имени академика Ивана Петровского проведет очередную «Ярмарку вакансий». К участию приглашены студенты, выпускники и работодатели.

Мероприятие организует Центр содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников. Пройдет оно в главном корпусе вуза. Начало – в 14.00.

Студенты пообщаются с представителями компаний, заинтересованными в наборе молодых специалистов. Также ребятам расскажут об открытых вакансиях и предложат заполнить анкету, уточнили организаторы проекта.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (4832) 66-63-15.

Возрастное ограничение: 18+.

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ИСТОЧНИК KP.RU