Брянец отсидит пять лет за призывы убивать полицейских

1 Март 2020 2020-03-01T09:27:47+03:00

Брянца осудили на пять лет за экстремистские посты в соцсети. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Вступил в законную силу приговор, вынесенный 20-летнему жителю брянского города Фокино, который призывал убивать полицейских. Он проведет в колонии пять лет.

Апелляционную жалобу брянца Брянский областной суд рассмотрел 27 февраля. Ранее того осудили за экстремистские посты в соцсети.

Доказали, что молодой человек разместил у себя на странице графические изображения, которые содержали призывы к избиению иностранцев и уничтожению полицейских. Преступление выявили сотрудники УФСБ.

- За это преступление виновный получил от Дятьковского районного суда наказание в виде одного года лишения свободы, - рассказали в пресс-службе суда. - Однако по совокупности преступлений итоговое наказание составило пять лет колонии. Отбывать срок фигурант уголовного дела будет в исправительной колонии общего режима. Также брянца временно лишили права заниматься администрированием сайтов.

Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для смягчения этого приговора.

Кстати, ранее осужденный уже был неоднократно судим.

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ИСТОЧНИК KP.RU