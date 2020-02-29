2020-02-29T21:54:13+03:00
Общество

Синоптики пообещали брянцам теплую погоду на Масленицу

Днем воздух прогреется до плюс восьми градусов
Анна ЛЕВКИНА
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1 марта брянцы будут отмечать Масленицу.1 марта брянцы будут отмечать Масленицу.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В воскресенье, 1 марта, в Брянской области будет преимущественно без осадков. Ожидается переменная облачность, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура ночью - от минус одного градуса до минус шести. Днем воздух прогреется до 3-8 градусов.

Напомним, 1 марта брянцы будут отмечать Масленицу. С афишей праздничных гуляний можно ознакомиться здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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