Брянский лыжник Александр Большунов стал вторым на этапе Кубка мира

29 Февр. 2020 2020-02-29T19:32:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 29 февраля, в Финляндии на этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошла индивидуальная мужская гонка на 15 километров. «Серебро» выиграл уроженец брянского села Подывотье, что в Севском районе, Александр Большунов.

Первое место занял Ииво Нисканен с результатом 32 минуты 15,5 секунды. Большунов уступил ему 10,1 секунды. Третьим стал норвежец Ханс Кристер Холунн, сообщает Федерация Лыжных гонок России.

Кстати, на данный момент наш земляк сохраняет лидерство в общем зачете Кубка мира.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU