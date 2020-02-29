2020-02-29T19:32:53+03:00
Спорт

Брянский лыжник Александр Большунов стал вторым на этапе Кубка мира

Анна ЛЕВКИНА
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Фото: Федерация Лыжных гонок России. Большунов в красном.Фото: Федерация Лыжных гонок России. Большунов в красном.
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В субботу, 29 февраля, в Финляндии на этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошла индивидуальная мужская гонка на 15 километров. «Серебро» выиграл уроженец брянского села Подывотье, что в Севском районе, Александр Большунов.

Первое место занял Ииво Нисканен с результатом 32 минуты 15,5 секунды. Большунов уступил ему 10,1 секунды. Третьим стал норвежец Ханс Кристер Холунн, сообщает Федерация Лыжных гонок России.

Кстати, на данный момент наш земляк сохраняет лидерство в общем зачете Кубка мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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