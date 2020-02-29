Под Брянском столкнулись грузовик и легковушка, пострадали люди

29 Февр. 2020 2020-02-29T19:13:01+03:00

В Брянском районе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Грузовик и легковая машина столкнулись в Брянском районе днем в субботу, 29 февраля.

Сообщение об этом поступило дежурному МЧС в 12.53. К месту происшествия выезжали пожарные, автоинспекторы и медики.

По предварительным данным, в ДТП угодили два автомобиля: грузовой и легковой. Произошло оно вблизи деревни Добрунь Брянского района.

- В дорожно-транспортном происшествии пострадали люди, - говорят в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. - Пожарные смывали горюче-смазочных материалы с трассы.

Более подробной информации об инциденте пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU