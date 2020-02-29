Под Брянском столкнулись грузовик и легковушка, пострадали люди
Грузовик и легковая машина столкнулись в Брянском районе днем в субботу, 29 февраля.
Сообщение об этом поступило дежурному МЧС в 12.53. К месту происшествия выезжали пожарные, автоинспекторы и медики.
По предварительным данным, в ДТП угодили два автомобиля: грузовой и легковой. Произошло оно вблизи деревни Добрунь Брянского района.
- В дорожно-транспортном происшествии пострадали люди, - говорят в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. - Пожарные смывали горюче-смазочных материалы с трассы.
Более подробной информации об инциденте пока нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU