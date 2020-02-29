2020-02-29T18:49:24+03:00
Спорт

Брянское «Динамо» разгромило подмосковное «Знамя Труда» на сборах

Брянцы обыграли подмосковную команду со счетом 3:0
Анна ЛЕВКИНА
Поделиться:
Фото: vk.com, группа футбольного клуба "Динамо Брянск".Фото: vk.com, группа футбольного клуба "Динамо Брянск".
Изменить размер текста:

Брянские динамовцы разгромили «Знамя Труда» из подмосковного Орехово-Зуева во второй контрольной игре сборов в Кисловодске. Счет встречи – 3:0.

В матче сыграли Кузнецов (его потом заменил Сергеев), Сапаев (Мельниченко), Луканченков (Новиков), Луппа, Крючков (Захаров), Сорокин, Худобко, Пазин (Вдовиченко), Першин (Пикатов), Дрогунов и Укомский (Сапрунов).

Мячи забили Владислав Дрогунов, Артемий Укомский и Никита Сапрунов. Причем последний отличился через 20 секунд после того, как вышел на поле. Он первым подоспел к мячу, отбитому вратарем соперника, и переправил его в сетку.

Кстати, первый контрольный матч в Кисловодске сине-белые сыграли с махачкалинским «Легион Динамо». Игра завершилась безголевой ничьей.

Теперь брянцам предстоит встретиться с третьим спарринг-партнером, уточнили в сетевой группе клуба. Им станет футбольный клуб «Интер» из города Черкесска (выступает в группе «Юг» ПФЛ). Игру проведут 3 марта.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянское «Динамо» разгромило подмосковное «Знамя Труда» на сборах
Под Суражом сгорел двухквартирный жилой дом
В Брянске у "Аэропарка" образовалась пробка из-за ДТП с микроавтобусом
Брянский атлет Илья Иванюк стал чемпионом России
В Брянск с мастер-классом приехала олимпийская чемпионка Маргарита Мамун
Пассажиры поезда «Киев-Москва» прислали брянским медикам торт
В Новозыбкове откроют мемориальную доску десантнику Александру Гердту
Овчарка Вита помогла задержать домушника в Дятьковском районе
В Брянске «Лыжню России-2020» перенесли на неопределенный срок
Брянцам сделают перерасчет за отопление
ВТБ Лизинг предлагает новые SKODA KAROQ с выгодой до 9%
В Брянске готовятся встречать Масленицу
ВТБ обеспечил процессинг платежей и предоставил проектное финансирование в тематическом парке «Остров Мечты»
В Брянске из-за прокладки ливневки по улице Советской изменится движение маршруток и автобусов
Бывший брянский чиновник Денис Шаров получил два года колонии за взятку
В Брянске опровергли информацию о подорожании проезда в маршрутках
В Брянске сообщили о сбитой электричкой женщине
Масленица: следуем традициям, но природу бережем!
В брасовскую колонию пытались пронести арахис с наркотиками
В Новозыбкове легковушка на «зебре» сбила трех подростков
ВТБ отменяет все комиссии в мобильном банке 28 февраля
В ДТП под Комаричами погибли 57-летний водитель и 56-летняя пассажирка ВАЗа
В Брянске начали устанавливать фонари на улице Советской