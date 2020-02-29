Брянское «Динамо» разгромило подмосковное «Знамя Труда» на сборах

29 Февр. 2020 2020-02-29T18:49:24+03:00

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Брянские динамовцы разгромили «Знамя Труда» из подмосковного Орехово-Зуева во второй контрольной игре сборов в Кисловодске. Счет встречи – 3:0.

В матче сыграли Кузнецов (его потом заменил Сергеев), Сапаев (Мельниченко), Луканченков (Новиков), Луппа, Крючков (Захаров), Сорокин, Худобко, Пазин (Вдовиченко), Першин (Пикатов), Дрогунов и Укомский (Сапрунов).

Мячи забили Владислав Дрогунов, Артемий Укомский и Никита Сапрунов. Причем последний отличился через 20 секунд после того, как вышел на поле. Он первым подоспел к мячу, отбитому вратарем соперника, и переправил его в сетку.

Кстати, первый контрольный матч в Кисловодске сине-белые сыграли с махачкалинским «Легион Динамо». Игра завершилась безголевой ничьей.

Теперь брянцам предстоит встретиться с третьим спарринг-партнером, уточнили в сетевой группе клуба. Им станет футбольный клуб «Интер» из города Черкесска (выступает в группе «Юг» ПФЛ). Игру проведут 3 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU