Под Суражом сгорел двухквартирный жилой дом

29 Февр. 2020 2020-02-29T15:09:31+03:00

В Суражском районе пожарные тушили дом на две семьи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В пожаре, к счастью, никто не пострадал

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Двухквартирный жилой дом тушили огнеборцы в Суражском районе около полудня в субботу, 29 февраля.

Сообщение о пожаре поступило оперативному дежурному МЧС в 11.57. По вызову выезжали автоцистерны двух пожарных частей. Оказалось, что горит дом на две семьи в деревне Слище.

К моменту прибытия пожарных у строения горела кровля. Также огонь охватил одну из квартир по всей площади.

– Пожар потушили в 12.27, – уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. – В нем никто не пострадал. Из-за чего произошло загорание, установят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU