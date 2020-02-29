Под Суражом сгорел двухквартирный жилой дом
Двухквартирный жилой дом тушили огнеборцы в Суражском районе около полудня в субботу, 29 февраля.
Сообщение о пожаре поступило оперативному дежурному МЧС в 11.57. По вызову выезжали автоцистерны двух пожарных частей. Оказалось, что горит дом на две семьи в деревне Слище.
К моменту прибытия пожарных у строения горела кровля. Также огонь охватил одну из квартир по всей площади.
– Пожар потушили в 12.27, – уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. – В нем никто не пострадал. Из-за чего произошло загорание, установят эксперты.
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ИСТОЧНИК KP.RU