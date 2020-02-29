2020-02-29T15:05:31+03:00
Происшествия

В Брянске у "Аэропарка" образовалась пробка из-за ДТП с микроавтобусом

Внушительный затор был в районе «Аэропарка»
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: vk.com, группа "ЧП и ДТП Брянск""Фото: vk.com, группа "ЧП и ДТП Брянск""
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В Брянске образовалась пробка из-за ДТП с участием микроавтобуса в районе «Аэропарка». Об этом сообщили очевидцы в соцсетях днем в субботу, 29 февраля.

Дорожная авария произошла на улице Объездной в Советском районе (напротив гипермаркета «ОБИ»). Фото с места ДТП опубликовали очевидцы. Видно, что произошло столкновение двух машин: легковушки и микроавтобуса. Они получили механические повреждения.

- От переулка Пилотов пробка, ищите пути объезда, - написал пользователь.

Официальная информация о происшествии пока не поступала. Есть ли пострадавшие в этом ДТП, пока также неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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