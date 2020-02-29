В Брянск с мастер-классом приехала олимпийская чемпионка Маргарита Мамун

29 Февр. 2020 2020-02-29T12:37:38+03:00

Фото со страницы Маргариты Мамун в социальной сети "ВКонтакте".

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В Брянске проводит мастер-класс олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун. Начался он в 11.00 субботы, 29 февраля.

Мероприятие проходит на базе спортивного парка "Варяг" (это в Советском районе). Оно трехчасовое – продлится до 14.00.

В мастер-классе участвуют гимнастки из Брянска, Орла, Калуги, Кирова, Климова, Липецка и Людинова. У желающих будет возможность сфотографироваться и пообщаться со знаменитой спортсменкой, уточнили организаторы.

Добавим, Маргарита Мамун родилась в 1995 году в Москве. Она олимпийская чемпионка Игр 2016 года, семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике и четырехкратная чемпионка Европы.

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ИСТОЧНИК KP.RU