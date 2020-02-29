Пассажиры поезда «Киев-Москва» прислали брянским медикам торт
Докторам Брянской городской больницы №4 пришел торт от благодарных пассажиров, которых сняли вместе с китаянкой с украинского поезда и отправили на карантин.
Напомним, 21 февраля в Брянской области на карантин поместили 22 человека. Это пассажиры 11-го вагона поезда «Киев-Москва», который остановили в Суземке. Они оказались в соседстве с китаянкой, у которой зафиксировали высокую температуру. 13 человек медики поместили в карантинный корпус Брянской городской больницы №4. Остальные пожелали остаться в вагоне (стоял, в санитарном тупике).
Взятые пробы показали, что коронавируса и ОРВИ у этих граждан нет, вскоре с них сняли карантин и отпустили.
28 февраля стало известно, что пациенты прислали брянским медикам подарок. Это необычный и красочный торт, уточнили в пресс-службе облправительства. Тем самым пациенты отблагодарили медперсонал четвертой городской за оперативную и профессиональную работу.
Кстати, работу брянских врачей высоко оценила и вице-премьер Татьяна Голикова.
ИСТОЧНИК KP.RU