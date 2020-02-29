В Новозыбкове откроют мемориальную доску десантнику Александру Гердту

29 Февр. 2020 2020-02-29T10:00:04+03:00

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Мемориальную доску Герою РФ, десантнику легендарной шестой роты Александру Гердту торжественно откроют в Новозыбкове в понедельник, 3 марта.

Ее установят на здании педагогического колледжа (улица Ленина, дом 11), где учился Александр. Церемония начнется ровно в полдень, сообщили в военно-спортивном клубе «Патриот».

Поучаствовать в мероприятии пригласили всех желающих. Тех, кто служил в десантных войсках, попросили прийти в тельняшке или берете.

СПРАВКА «КП»

Александр Гердт родился в 1981 году в Казахстане. Три года спустя семья переехала в Россию. Александр рос и учился в селе Синий Колодец Новозыбковского района. Окончив школу, он поступил в Новозыбковское педагогическое училище, но через год бросил учебу: пришлось работать, чтобы помогать матери.

В мае 1999-го будущего героя призвали в армию. Службу проходил в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Пскове. Был заместителем командира боевой машины и наводчиком орудия. С февраля 2000 года участвовал в боевых действиях в Чеченской республике.

29 февраля того же года ефрейтор гвардии Гердт в составе шестой роты занимал оборону на высоте 776 (Шатойский район Чеченской республики). В ходе боя он принял командование отделением вместо погибшего командира. Проявил мужество и героизм: был ранен, но продолжал вести огонь из пулемета. Второе ранение в грудь оказалось смертельным. Последним усилием воли десантник метнул в набегавших боевиков гранату.

Звание Героя РФ Александру Гердту присвоили посмертно.

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ИСТОЧНИК KP.RU