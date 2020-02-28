В Брянске «Лыжню России-2020» перенесли на неопределенный срок

28 Февр. 2020 2020-02-28T18:40:36+03:00

Планировалось, что в гонке поучаствуют около пяти тысяч брянцев. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Все связано с отсутствием снега

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В Брянске "Лыжня России -2020" не состоится 29 февраля. Из-за отсутствия снега гонки перенесли на неопределенный срок, сообщает управление физкультуры области.

О дате проведения соревнований сообщат дополнительно.

Планировалось, что в гонке поучаствуют около пяти тысяч брянцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU