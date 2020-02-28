В Брянске «Лыжню России-2020» перенесли на неопределенный срок
Все связано с отсутствием снега
Планировалось, что в гонке поучаствуют около пяти тысяч брянцев.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске "Лыжня России -2020" не состоится 29 февраля. Из-за отсутствия снега гонки перенесли на неопределенный срок, сообщает управление физкультуры области.
О дате проведения соревнований сообщат дополнительно.
Планировалось, что в гонке поучаствуют около пяти тысяч брянцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU