2020-02-28T18:25:44+03:00
Общество

Брянцам сделают перерасчет за отопление

Писать для этого какие-то обращения не нужно
Мария Дедкова
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Те же брянцы, у кого счетчиков нет, возвращения средств пока могут не ждать.Те же брянцы, у кого счетчиков нет, возвращения средств пока могут не ждать.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Жителям Брянской области сделают перерасчет за отопление. Рассчитывать на возвращение денег смогут те брянцы, кто живет в домах с приборами учета.

Перерасчет будут делать исполнитель коммунальных услуг — то есть управляющая компания или ресурсоснабжающая организация, сообщают "Брянские известия".

Писать для этого какие-то обращения не нужно. Перерасчет делают автоматически, как правило, в январе каждого года.

Те же брянцы, у кого счетчиков нет, возвращения средств пока могут не ждать.

Если перерасчета не сделают, нужно подать письменный запрос поставщику теплоэнергии. В случае отсутствия ответа следует обратиться в жилищную инспекцию, а затем в прокуратуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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