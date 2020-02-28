Брянцам сделают перерасчет за отопление

28 Февр. 2020 2020-02-28T18:25:44+03:00

Те же брянцы, у кого счетчиков нет, возвращения средств пока могут не ждать. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Писать для этого какие-то обращения не нужно

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Жителям Брянской области сделают перерасчет за отопление. Рассчитывать на возвращение денег смогут те брянцы, кто живет в домах с приборами учета.

Перерасчет будут делать исполнитель коммунальных услуг — то есть управляющая компания или ресурсоснабжающая организация, сообщают "Брянские известия".

Писать для этого какие-то обращения не нужно. Перерасчет делают автоматически, как правило, в январе каждого года.

Те же брянцы, у кого счетчиков нет, возвращения средств пока могут не ждать.

Если перерасчета не сделают, нужно подать письменный запрос поставщику теплоэнергии. В случае отсутствия ответа следует обратиться в жилищную инспекцию, а затем в прокуратуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU