Брянцам сделают перерасчет за отопление
Жителям Брянской области сделают перерасчет за отопление. Рассчитывать на возвращение денег смогут те брянцы, кто живет в домах с приборами учета.
Перерасчет будут делать исполнитель коммунальных услуг — то есть управляющая компания или ресурсоснабжающая организация, сообщают "Брянские известия".
Писать для этого какие-то обращения не нужно. Перерасчет делают автоматически, как правило, в январе каждого года.
Те же брянцы, у кого счетчиков нет, возвращения средств пока могут не ждать.
Если перерасчета не сделают, нужно подать письменный запрос поставщику теплоэнергии. В случае отсутствия ответа следует обратиться в жилищную инспекцию, а затем в прокуратуру.
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ИСТОЧНИК KP.RU