В Брянске готовятся встречать Масленицу
Брянск продолжает готовиться к встрече Масленицы. Во всех районах украшают площади.
Главной площадкой гуляний станет сквер имени Карла Маркса. Здесь развесили яркие разноцветные флажки. До воскресенья здесь установят гигантский пятиметровый самовар.
Гулянья начнутся в воскресенье, 1 марта в 10.00.
Гостей праздника ждут народные игрища, скоморошьи потехи, песни и пляски, конкурсы, соревнования, ярмарка народных умельцев «Брянск мастеровой» и, конечно, торговля блинами, традиционными русскими лакомствами и угощениями. По традиции гулянья завершатся в 14.00 сжиганием чучела Масленицы (0+).
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU