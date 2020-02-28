2020-02-28T18:11:53+03:00
Общество

В Брянске готовятся встречать Масленицу

Основным местом гуляний станет Круглый сквер
Мария Дедкова
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Гулянья начнутся в воскресенье, 1 марта в 10.00.Гулянья начнутся в воскресенье, 1 марта в 10.00.
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Брянск продолжает готовиться к встрече Масленицы. Во всех районах украшают площади.

Главной площадкой гуляний станет сквер имени Карла Маркса. Здесь развесили яркие разноцветные флажки. До воскресенья здесь установят гигантский пятиметровый самовар.

Гулянья начнутся в воскресенье, 1 марта в 10.00.

Гостей праздника ждут народные игрища, скоморошьи потехи, песни и пляски, конкурсы, соревнования, ярмарка народных умельцев «Брянск мастеровой» и, конечно, торговля блинами, традиционными русскими лакомствами и угощениями. По традиции гулянья завершатся в 14.00 сжиганием чучела Масленицы (0+).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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