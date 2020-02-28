2020-02-28T19:03:57+03:00
Общество

Овчарка Вита помогла задержать домушника в Дятьковском районе

Служебная собака вывела полицейских на квартиру подозреваемого
Ольга УМАРОВА
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Инцидент произошел в городе Фокино Дятьковского района.Инцидент произошел в городе Фокино Дятьковского района.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В городе Фокино Дятьковского района служебная собака показала квартиру, где живет вор. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Злоумышленник проник в жилище, пока хозяйки не было дома, через разбитое окно. Добычей преступника стали телевизор с приставкой, мультиварка и продукты.

- Вместе со следственно-оперативной группой на место выехал инспектор-кинолог МО МВД России «Дятьковский» сержант полиции Андрей Синичников, - рассказали в полиции. - Служебная собака сразу же взяла след и уверенно провела сотрудников полиции до дома по улице Ленина. При этом овчарка Вита продемонстрировала необычайную тонкость чутья, указав не только подъезд, но и квартиру, где проживал злоумышленник.

По статье «Кража» задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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