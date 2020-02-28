В Брянск из-за прокладки ливневки по улице Советской изменится движение маршруток и автобусов

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:42:18+03:00

Автобус №27 в прямом направлении проедет по улице Урицкого, через автовокзал и таксопарк и далее по улице Красноармейской до конечной остановки. Фото: Марина Антонова

Обновленные схемы будут действовать с 29 февраля по 1 марта

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В Брянске из-за работ по улице Советской временно изменятся маршруты автобусов и маршруток. Они будут действовать с 29 февраля по 1 марта.

Так, маршрутки №44, №49 и №69 при движении со стороны драмтеатра поедут через школу№2, школу милиции далее через Черметовский мост по проспекту Станке Димитрова до кольца на «Полтиннике», а затем через «Магазин «Заря» до памятника Летчикам. В обратном направлении схемы маршрутов останутся прежними.

Автобус №27 в прямом направлении проедет по улице Урицкого, через автовокзал и таксопарк и далее по улице Красноармейской до конечной остановки. В обратном направлении схема маршрута остается прежней, отметили в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU