Бывший брянский чиновник Денис Шаров получил два года колонии за взятку

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:42:27+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу Фото: СУ СК РФ по Брянской области

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27 февраля Советский районный суд вынес приговор бывшему председателю комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства брянской мэрии. Дениса Шарова признали виновным в получении взятки.

Выяснилось, что в ноябре прошлого года года он получил через посредника 80 тысяч рублей. За эти деньги чиновник пообещал подготовить документы, разрешающие сделку с квартирой, доля в которой принадлежит несовершеннолетнему.

Денис Шаров на два года отправится в колонию общего режима. Также он выплатит штраф в 400 тысяч рублей. Кроме того, суд лишил его права занимать должности на государственной службе на три года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU