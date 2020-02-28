2020-02-28T15:42:27+03:00
Общество

Бывший брянский чиновник Денис Шаров получил два года колонии за взятку

Приговор бывшему председателю комитета мэрии вынесли 27 февраля
Мария Дедкова
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Приговор пока не вступил в законную силуПриговор пока не вступил в законную силуФото: СУ СК РФ по Брянской области
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27 февраля Советский районный суд вынес приговор бывшему председателю комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства брянской мэрии. Дениса Шарова признали виновным в получении взятки.

Выяснилось, что в ноябре прошлого года года он получил через посредника 80 тысяч рублей. За эти деньги чиновник пообещал подготовить документы, разрешающие сделку с квартирой, доля в которой принадлежит несовершеннолетнему.

Денис Шаров на два года отправится в колонию общего режима. Также он выплатит штраф в 400 тысяч рублей. Кроме того, суд лишил его права занимать должности на государственной службе на три года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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