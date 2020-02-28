В Брянске сообщили о сбитой электричкой женщине

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:12:03+03:00

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В Бежицком районе Брянска электричка сбила женщину. Об этом рассказал блогер Владимир Чесалин.

По словам автора, ЧП произошло днем в четверг, 27 февраля в селе Отрадное. Около 16.40 на некоторое время оставили движение электропоездов на перегоне Жуковка-Брянск

Официального подтверждения инцидента еще нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU