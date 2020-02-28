2020-02-28T15:12:03+03:00
Общество

В Брянске сообщили о сбитой электричкой женщине

Официальной информации не поступало
Ольга УМАРОВА
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ЧП произошло в бежицком селе Отрадное.ЧП произошло в бежицком селе Отрадное.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Бежицком районе Брянска электричка сбила женщину. Об этом рассказал блогер Владимир Чесалин.

По словам автора, ЧП произошло днем в четверг, 27 февраля в селе Отрадное. Около 16.40 на некоторое время оставили движение электропоездов на перегоне Жуковка-Брянск

Официального подтверждения инцидента еще нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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