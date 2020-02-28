В брасовскую колонию пытались пронести арахис с наркотиками

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:31:49+03:00

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В брянские колонии пытались пронести наркотики в глазированном арахисе и полиэтиленовом шарике. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСИН.

Подозрительную «передачку» обнаружили в исправительной колонии №4 поселка Каменка Брасовского района. Одному из заключенных пытались пронести вещество белого цвета – предположительно наркотическое. Его спрятали внутрь глазированного арахиса.

- В отношении осужденного и 30-летней гражданки, которая принесла продукты, провели оперативные мероприятия, - говорят в УФСИН. – Заключенный написал явку с повинной.

Еще один случай произошел в исправительной колонии №2 Брянска. Полицейские задержали экс-заключенного учреждения, который вышел на свободу три месяца назад. У него нашли обмотанный полиэтиленом шарик, внутри которого также предположительно был спрятан наркотик.

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ИСТОЧНИК KP.RU