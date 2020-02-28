В Новозыбкове легковушка на «зебре» сбила трех подростков

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:03:48+03:00

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В центре Новозыбкова сбили трех подростков 15 и 16 лет. ДТП произошло около 9 вечера в четверг, 27 февраля, на улице Ленина.

По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, 21-летний водитель «ВАЗ-21061» ехал со стороны улицы Кубановская в сторону улицы Ломоносова. Он сбил компанию молодых людей: двух 16-летних и одного 15-летнего пешеходов. Они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Все трое попали в больницу.

- У пострадавших подростков различные травмы – сотрясение мозга, ушибы и перелом бедра, - уточнили в ГИБДД.

Состояние водителя и другие обстоятельства ДТП выясняют полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU