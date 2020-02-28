В ДТП под Комаричами погибли 57-летний водитель и 56-летняя пассажирка ВАЗа

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:03:34+03:00

На месте скончались 57-летний водитель и 56-летняя пассажирка ВАЗа. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Стали известны подробности смертельного ДТП в Комаричском районе. Напомним, трагедия произошла около 12.00 в четверг, 27 февраля, на 457-м километре трассы М-3 «Украина».

По предварительным данным областной ГИБДД, 57-летний водитель «ВАЗ-21124» ехал со стороны Севска в сторону Брянска. При обгоне он выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Ларгус», за рулем которой находился 33-летний водитель.

На месте скончались 57-летний водитель и 56-летняя пассажирка ВАЗа. Еще четверо пострадали. Это: 56-летняя пассажирка «ВАЗ-21124» (перелом руки и ушибы), 33-летний водитель «Лады» (ушибы, перелом колена), 44-летний пассажир «Лады» (резаные раны и ушибы) и 30-летний пассажир «Лады» (перелом повздошной кости и плеча, закрытая черепно-мозговая травма).

- Троих раненых положили в больницу, - уточнили в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU