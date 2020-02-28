В Брянске начали устанавливать фонари на улице Советской
Рабочие продолжают укладывать асфальт
Напомним, дорогу по улице Советской строят в рамках нацпроекта.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продолжается строительство новой дороги по улице Советской. Здесь начали устанавливать фонари.
Эту работу выполнили на 60%.
Помимо строительства самой дороги на объекте, как отмечают в городской администрации, делают новую ливневую канализацию. Сейчас она готова больше чем на 70%.
Напомним, дорогу по улице Советской строят в рамках нацпроекта. Стоимость объекта - более 380 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU