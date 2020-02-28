2020-02-28T11:56:21+03:00
Общество

В Брянске начали устанавливать фонари на улице Советской

Рабочие продолжают укладывать асфальт
Мария Дедкова
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Напомним, дорогу по улице Советской строят в рамках нацпроекта.Напомним, дорогу по улице Советской строят в рамках нацпроекта.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продолжается строительство новой дороги по улице Советской. Здесь начали устанавливать фонари.

Эту работу выполнили на 60%.

Помимо строительства самой дороги на объекте, как отмечают в городской администрации, делают новую ливневую канализацию. Сейчас она готова больше чем на 70%.

Напомним, дорогу по улице Советской строят в рамках нацпроекта. Стоимость объекта - более 380 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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