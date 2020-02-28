У детишек из Белых Берегов появился друг в Госдуме

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:12:32+03:00

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Поселок Белые Берега стал очередным пунктом проходящей на Брянщине региональной недели депутата Госдумы Бориса Пайкина .Здесь парламентарий пополнил список своих «подшефных» садов «Сказочным» и «Рябинушкой» и уделил особое внимание социальной сфере. Здесь визита депутата от ЛДПР здесь очень ждали, зная о его трепетном отношении к проблемам образовательных учреждений, особенно дошкольных. При поддержке благотворительного фонда Бориса Пайкина в Брянской области уже преобразились порядка полусотни детских садов и не меньшее количество школ. Не стали исключением и поселковые дошкольные учреждения.

Борис Романович лично убедился в том,что в детских садах работают по-настоящему преданные своему делу и любящие своих воспитанников педагоги.

В «Сказочном» и «Рябинушке» Борис Романович лично ознакомился с условиями, которые создали для своих подопечных сотрудники дошкольных учреждений. Здесь же по итогам увиденного он обозначил, на что обратить в первую очередь внимание, что нужно сделать для улучшения качества жизни белобережских малышей. В ближайшее время на прогулочных площадках обоих садиков появятся современные, яркие и безопасные игровые комплексы.

Борис Пайкин: «Во всех своих поездках я уделяю особое внимание тем условиям, в которых воспитываются и обучаются наши дети»

В «Рябинушке» депутата приятно удивил уровень, на который поставлена воспитательно-патриотическая работа: здесь есть свой музей партизанской истории края, юные таланты работают в собственной творческой студии. Вот только огромные старые оконные рамы в большом и светлом садике давно нуждаются в замене. Поэтому для начала было решено заменить древние окна на современные стеклопакеты в тех помещениях, где проводят большую часть времени непосредственно дети – это спальные и игровые комнаты.

В ближайшее время на прогулочных площадках обоих садиков появятся современные, яркие и безопасные игровые комплексы.

«Во всех своих поездках я уделяю особое внимание тем условиям, в которых воспитываются и обучаются наши дети, - резюмировал итоги поездки в Белые Берега Борис Пайкин. - И в большинстве случаев убеждаюсь, что в детских садах и школах брянской глубинки работают по-настоящему преданные своему делу и любящие своих воспитанников люди. Они очень многое делают своими силами, и от исполнительной власти им требуется помощь и поддержка в самом необходимом. К сожалению, зачастую этого необходимого приходится ждать годами, а привлекать для этого деньги родителей я считаю в корне неправильным. Поэтому мой фонд всегда с радостью приходит на помощь педагогам».

ИСТОЧНИК KP.RU