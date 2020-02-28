2020-02-28T11:11:56+03:00
Общество

Жители Брянска пожаловались на загаженный подъезд в новой многоэтажке

Подоконник превратили в пепельницу
Ольга УМАРОВА
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Подоконник в новостройке используют в качестве урны.Подоконник в новостройке используют в качестве урны.
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Брянцы загадили подъезд в новом многоэтажном доме на улице Станке Димитрова. Снимок появился в соцсетях в четверг, 27 февраля.

На фото видно, что подоконник усыпан бычкам и сигаретами. Автор пишет, что инцидент произошел на 12 этаже дома №67, корпус 3.

- И они еще себя называют людьми! – возмущается автор публикации.

Напомним, курение на лестничных площадках в жилых домах запрещено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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