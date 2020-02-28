Брянский ансамбль "Юность" стал "Заслуженным коллективом народного творчества России"
Брянский ансамбль танца "Юность" удостоили звания "Заслуженный коллектив народного творчества России". Соответствующий приказ подписали в Министерстве культуры, сообщают в пресс-службе правительстве Брянской области.
Руководит коллективом заслуженный работник культуры Елена Адарченко.
В ансамбле занимаются больше 400 человек. "Юность" - участник и лауреат всероссийских, международных фестивалей и конкурсов.
В репертуаре детского коллектива народные, стилизованные, детские танцы в стиле модерн, а также театрализованные хореографические спектакли.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU