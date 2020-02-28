Брянский ансамбль "Юность" стал "Заслуженным коллективом народного творчества России"

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:43:17+03:00

В ансамбле занимаются больше 400 человек. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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Брянский ансамбль танца "Юность" удостоили звания "Заслуженный коллектив народного творчества России". Соответствующий приказ подписали в Министерстве культуры, сообщают в пресс-службе правительстве Брянской области.

Руководит коллективом заслуженный работник культуры Елена Адарченко.

В ансамбле занимаются больше 400 человек. "Юность" - участник и лауреат всероссийских, международных фестивалей и конкурсов.

В репертуаре детского коллектива народные, стилизованные, детские танцы в стиле модерн, а также театрализованные хореографические спектакли.

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ИСТОЧНИК KP.RU