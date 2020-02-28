На тысячу брянских мужчин приходится 1187 женщин

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:28:26+03:00

По статистике, женщин на 103 тысячи больше, чем брянских мужчин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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До Международного женского Дня 8 Марта осталось девять дней. В преддверии праздника правительство области привело любопытную статистику.

По статистике, женщин на 103 тысячи больше, чем брянских мужчин. Продолжительность жизни у слабого пола на 11 лет больше. Среди обладателей высшего образования – 59 процентов представительниц слабого пола.

А на каждую тысячу мужчин приходится 1187 прекрасных дам. Многие из них состоялись как профессионалы и общественные деятели, стали заботливыми и счастливыми мамами.

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ИСТОЧНИК KP.RU