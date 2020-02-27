В Брянске ограничат движение на улице Советской

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:44:52+03:00

Как предупредили в горадминистрации, работы могут затянуться. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Здесь на выходных будут прокладывать ливневку

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В Брянске на улице Советской с 8.00 29 февраля до 8.00 1 марта ограничат движение на улице Советской. Проехать нельзя будет на участке от улицы Тютчева до улицы Крахмалева.

Здесь рабочие будут прокладывать ливневку.

В связи с этим на данном участке организуют двустороннее движение транспорта.

В маршруты движения общественного транспорта также внесут изменения. Автобусы будут ехать по проспекту Ленина без поворота на улицу Фокина. Затем они продолжат путь через улицы Дуки и Крахмалева. Два троллейбуса в эти дни ходить не будут.

Как предупредили в горадминистрации, работы могут затянуться.

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ИСТОЧНИК KP.RU