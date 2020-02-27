2020-02-27T18:43:35+03:00
Происшествия

В страшном ДТП в Комаричском районе погибли два человека

Еще четверо получили травмы
Мария Дедкова
Поделиться:
Автоавария произошла около 12.00 в четверг, 27 февраля, на 457-м километре трассы М-3 «Украина».Автоавария произошла около 12.00 в четверг, 27 февраля, на 457-м километре трассы М-3 «Украина».Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области
Изменить размер текста:

В Комаричском районе полиция проводит проверку по факту крупного ДТП.

Автоавария произошла около 12.00 в четверг, 27 февраля, на 457-м километре трассы М-3 «Украина».

По предварительной версии, водитель ВАЗа-2112 столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус», который ехал во встречном направлении.

Как пояснили в областной Госавтоинспекции, в ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗа. Водитель и двое пассажиров второй легковушки, а также пассажир ВАЗа получили различные травмы.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске ограничат движение на улице Советской
Жители Брянска пожаловались на «чернобыльскую» детскую площадку
В страшном ДТП в Комаричском районе погибли два человека
Судьбу трех брянских осужденных решит президент
В Брянске отремонтируют Октябрьский мост
В Брянске прошли испытания сваи Литейного моста
В Брянске в список для благоустройства включат новые дворы
Причину, по которой в Брянске на карантине держали китаянку, не нашли
Брянский художник подарил матери Децла его портрет
В Брянске охранная фирма утаила трудоустройство экс-чиновника
Соцсети: в Брянске на улице Горбатова горел троллейбус
АО «Чистая планета» расширяет географию раздельного сбора отходов
За нарушение комендантского часа накажут сотню брянских родителей
Проект утвержден. Дом инженера Боровича будет восстановлен!
На Масленицу в Брянске ограничат движение
В Брянске оштрафовали бизнесмена за продажу снюсов