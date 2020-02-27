В страшном ДТП в Комаричском районе погибли два человека
В Комаричском районе полиция проводит проверку по факту крупного ДТП.
Автоавария произошла около 12.00 в четверг, 27 февраля, на 457-м километре трассы М-3 «Украина».
По предварительной версии, водитель ВАЗа-2112 столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус», который ехал во встречном направлении.
Как пояснили в областной Госавтоинспекции, в ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗа. Водитель и двое пассажиров второй легковушки, а также пассажир ВАЗа получили различные травмы.
Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU