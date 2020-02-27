В страшном ДТП в Комаричском районе погибли два человека

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:43:35+03:00

Автоавария произошла около 12.00 в четверг, 27 февраля, на 457-м километре трассы М-3 «Украина». Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

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В Комаричском районе полиция проводит проверку по факту крупного ДТП.

Автоавария произошла около 12.00 в четверг, 27 февраля, на 457-м километре трассы М-3 «Украина».

По предварительной версии, водитель ВАЗа-2112 столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус», который ехал во встречном направлении.

Как пояснили в областной Госавтоинспекции, в ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗа. Водитель и двое пассажиров второй легковушки, а также пассажир ВАЗа получили различные травмы.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU