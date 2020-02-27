27 Февр. 2020 2020-02-27T18:06:40+03:00

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В Брянске отремонтируют Октябрьский мост. Решение о выделении денег приняли депутаты городского Совета на очередном заседании.

Народные избранники вносили поправки в бюджет. Городская казна пополнится на 31 миллион рублей. Эти деньги передали из бюджета области. Кроме того, за счет неиспользованных остатков прошлого года расходы увеличатся на 182 миллиона рублей.

Средства пойдут на капремонт моста. Также деньги потратят на обновление сетей отопления и водоснабжения, установку фонарей,закупку спецтехники капремонт бассейнов и переселение горожан из аварийного жилья.

Кроме того, 20 миллионов рублей выделят на поддержку Брянского троллейбусного управления.

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ИСТОЧНИК KP.RU