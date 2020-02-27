В Брянске прошли испытания сваи Литейного моста

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:39:09+03:00

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Прошли испытания установленные буронабивные сваи Литейного моста, который строят в Брянске. Измерения показали соответствие требуемым техническим характеристикам.

Сейчас строители продолжают бетонные работы. Уже полностью готовы три мостовые опоры, которые набирают прочность, ведется изготовление четвертой. Всего их будет 12, при этом каждая опора состоит из трех строек. Параллельно на объекте обустраивают ростверки: готовы 5 из 12.

- Все работы по строительству Литейного моста ведутся в рамках утвержденного производственного графика, - говорят в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, Литейный мост будет состоять из двух частей. Сейчас идёт строительство новой части моста. Старая, действующая часть, будет реконструирована позже, в рамках второго этапа строительства. Стоимость строительства первого пускового комплекса Литейного моста составляет около 450 миллионов рублей. Работы начались в середине ноября 2019-го, контракт рассчитан до конца 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU