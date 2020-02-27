В Брянске в список для благоустройства включат новые дворы

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:14:16+03:00

В Брянске расширят перечень дворов, которые благоустроят в текущем году. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Решение примут на заседании в мэрии 28 февраля

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Ранее утвержденный перечень дворовых территорий, которые благоустроят в текущем году, будет расширен. Об этом сообщили в пресс-службе брянской мэрии.

Этот вопрос обсудят на заседании общественной муниципальной комиссии по вопросам реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Состоится она в пятницу, 28 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU