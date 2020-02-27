2020-02-27T17:34:53+03:00
Общество

Причину, по которой в Брянске на карантине держали китаянку, не нашли

Врачи говорят, что температура могла подняться из-за переохлаждения или воспаления
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
"Карантинное" здание, куда доставили пассажиров вагона №11 поезда Киев-Москва. Фото: Марина Антонова."Карантинное" здание, куда доставили пассажиров вагона №11 поезда Киев-Москва. Фото: Марина Антонова.
Изменить размер текста:

Из-за чего именно жительницу КНР сняли с поезда под Брянском и отправили на карантин, до сих пор неизвестно. Напомним, всех пассажиров «зараженного» вагона №11 поезда Киев-Москва отправили домой.

К счастью, опасения медиков не подтвердились. Об этом стало известно вечером 21 февраля. Повторные анализы, которые сделали через день, подтвердили: коронавируса ни у кого из пассажиров вагона №11 нет.

А 23 февраля всех пациентов, в том числе китаянку, отпустили домой. Так что же за загадочная болезнь у нее была?

- К сожалению, точную причину мы назвать не можем, - говорит врач-эпидемиолог областной инфекционной больницы Наталья Смиргинс. – Пациентку обследовали только на конкретные вирусные заболевания. А повышение температуры не всегда сопряжено с высокой температурой. Это может быть банальное переохлаждение в дороге или скрытый воспалительный процесс.

В «инфекционке» также рассказали, что гражданка КНР часто бывает в России и соседних государствах по работе. А в этот раз приезжала в Украину на выставку.

Примечательно, что официального сообщения о том, что коронавирус не обнаружили, не появилось в официальных источниках. Молчит областное правительство, молчит Роспотребнадзор.

- Должны прийти последние анализы из Новосибирска, - пояснили в брянской инфекционной больнице. – Но с карантина людей можно было отпускать уже после второго отрицательного анализа. Кстати, все пациенты очень благодарили медиков за хорошие условия и обследование.

Напомним, ночью 21 февраля с поезда Киев-Москва на станции Суземка сняли гражданку Китая. У 41-летней женщины была повышенная температура. Вагон, в котором она находилась, отцепили, а заболевшую и всех ее попутчиков отправили на карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске ограничат движение на улице Советской
Жители Брянска пожаловались на «чернобыльскую» детскую площадку
В страшном ДТП в Комаричском районе погибли два человека
Судьбу трех брянских осужденных решит президент
В Брянске отремонтируют Октябрьский мост
В Брянске прошли испытания сваи Литейного моста
В Брянске в список для благоустройства включат новые дворы
Причину, по которой в Брянске на карантине держали китаянку, не нашли
Брянский художник подарил матери Децла его портрет
В Брянске охранная фирма утаила трудоустройство экс-чиновника
Соцсети: в Брянске на улице Горбатова горел троллейбус
АО «Чистая планета» расширяет географию раздельного сбора отходов
За нарушение комендантского часа накажут сотню брянских родителей
Проект утвержден. Дом инженера Боровича будет восстановлен!
На Масленицу в Брянске ограничат движение
В Брянске оштрафовали бизнесмена за продажу снюсов