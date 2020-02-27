Причину, по которой в Брянске на карантине держали китаянку, не нашли

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:34:53+03:00

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Из-за чего именно жительницу КНР сняли с поезда под Брянском и отправили на карантин, до сих пор неизвестно. Напомним, всех пассажиров «зараженного» вагона №11 поезда Киев-Москва отправили домой.

К счастью, опасения медиков не подтвердились. Об этом стало известно вечером 21 февраля. Повторные анализы, которые сделали через день, подтвердили: коронавируса ни у кого из пассажиров вагона №11 нет.

А 23 февраля всех пациентов, в том числе китаянку, отпустили домой. Так что же за загадочная болезнь у нее была?

- К сожалению, точную причину мы назвать не можем, - говорит врач-эпидемиолог областной инфекционной больницы Наталья Смиргинс. – Пациентку обследовали только на конкретные вирусные заболевания. А повышение температуры не всегда сопряжено с высокой температурой. Это может быть банальное переохлаждение в дороге или скрытый воспалительный процесс.

В «инфекционке» также рассказали, что гражданка КНР часто бывает в России и соседних государствах по работе. А в этот раз приезжала в Украину на выставку.

Примечательно, что официального сообщения о том, что коронавирус не обнаружили, не появилось в официальных источниках. Молчит областное правительство, молчит Роспотребнадзор.

- Должны прийти последние анализы из Новосибирска, - пояснили в брянской инфекционной больнице. – Но с карантина людей можно было отпускать уже после второго отрицательного анализа. Кстати, все пациенты очень благодарили медиков за хорошие условия и обследование.

Напомним, ночью 21 февраля с поезда Киев-Москва на станции Суземка сняли гражданку Китая. У 41-летней женщины была повышенная температура. Вагон, в котором она находилась, отцепили, а заболевшую и всех ее попутчиков отправили на карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU