2020-02-27T16:54:10+03:00
Общество

Брянский художник подарил матери Децла его портрет

Это произошло на концерте в Москве
Анна ЛЕВКИНА
Поделиться:
Фото: vk.comФото: vk.com
Изменить размер текста:

Брянский художник Виталий Короткий нарисовал портрет Децла и подарил его матери рэпера. Произошло это на концерте памяти в Москве.

Мероприятие провели в одном из столичных клубов 25 февраля. В зале присутствовали известные артисты, родственники и друзья Кирилла Толмацкого (это настоящее имя Децла).

Во время выступления музыкантов брянец нарисовал портрет рэпера. Использовал он перо, чернильницу и тушь. После этого Виталий Короткий собрал автографы участников концерта и подарил портрет Ирине Анатольевне, матери Децла.

Кстати, об устроенном перфоменсе художник рассказал на своей страничке в «ВКонтакте».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске ограничат движение на улице Советской
Жители Брянска пожаловались на «чернобыльскую» детскую площадку
В страшном ДТП в Комаричском районе погибли два человека
Судьбу трех брянских осужденных решит президент
В Брянске отремонтируют Октябрьский мост
В Брянске прошли испытания сваи Литейного моста
В Брянске в список для благоустройства включат новые дворы
Причину, по которой в Брянске на карантине держали китаянку, не нашли
Брянский художник подарил матери Децла его портрет
В Брянске охранная фирма утаила трудоустройство экс-чиновника
Соцсети: в Брянске на улице Горбатова горел троллейбус
АО «Чистая планета» расширяет географию раздельного сбора отходов
За нарушение комендантского часа накажут сотню брянских родителей
Проект утвержден. Дом инженера Боровича будет восстановлен!
На Масленицу в Брянске ограничат движение
В Брянске оштрафовали бизнесмена за продажу снюсов