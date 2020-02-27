Брянский художник подарил матери Децла его портрет
Брянский художник Виталий Короткий нарисовал портрет Децла и подарил его матери рэпера. Произошло это на концерте памяти в Москве.
Мероприятие провели в одном из столичных клубов 25 февраля. В зале присутствовали известные артисты, родственники и друзья Кирилла Толмацкого (это настоящее имя Децла).
Во время выступления музыкантов брянец нарисовал портрет рэпера. Использовал он перо, чернильницу и тушь. После этого Виталий Короткий собрал автографы участников концерта и подарил портрет Ирине Анатольевне, матери Децла.
Кстати, об устроенном перфоменсе художник рассказал на своей страничке в «ВКонтакте».
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ИСТОЧНИК KP.RU