В Брянске охранная фирма утаила трудоустройство экс-чиновника

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:04:15+03:00

Брянскую форму накажут за неправильный прием на работу бывшего госслужащего. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Брянске привлекут к ответственности директора частной охранной фирмы, который утаил факт трудоустройства бывшего госслужащего. Соответствующий иск уже «ушел» в суд.

Нарушение выявила прокурорская проверка. Оказалось, что в ЧО ООО «Алиот» приняли на работу сотрудника, который ранее занимал должность в Управлении архитектуры и градостроительства Брянской области.

- Об этом факте новый работодатель обязан был в десятидневный срок уведомить предыдущего, однако этого не сделал, - говорят в пресс-службе прокуратуры области. - В итоге он допустил нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Нарушителю внесли представление, в котором потребовали устранить нарушение закона. Также прокурор инициировал привлечение юрлица к административной ответственности (по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего гражданского служащего»). Этот документ сейчас рассматривают.

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ИСТОЧНИК KP.RU