Соцсети: в Брянске на улице Горбатова горел троллейбус

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:40:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Троллейбус загорелся в Советском районе Брянска днем в четверг, 27 февраля. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

ЧП произошло на улице Горбатова. Автор приложил к посту видео.

Случай активно обсуждают пользователи в комментариях. Из-за чего произошло возгорание, пока неизвестно.

Кстати, официальная информация о пожаре из регионального ГУ МЧС России пока не поступала.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU