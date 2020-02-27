Соцсети: в Брянске на улице Горбатова горел троллейбус
О происшествии сообщили очевидцы
Фото: скриншот видео, опубликованного в сообществе "Типичный Брянск".
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Троллейбус загорелся в Советском районе Брянска днем в четверг, 27 февраля. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.
ЧП произошло на улице Горбатова. Автор приложил к посту видео.
Случай активно обсуждают пользователи в комментариях. Из-за чего произошло возгорание, пока неизвестно.
Кстати, официальная информация о пожаре из регионального ГУ МЧС России пока не поступала.
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ИСТОЧНИК KP.RU