2020-02-27T15:40:56+03:00
Общество

Соцсети: в Брянске на улице Горбатова горел троллейбус

О происшествии сообщили очевидцы
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: скриншот видео, опубликованного в сообществе "Типичный Брянск".Фото: скриншот видео, опубликованного в сообществе "Типичный Брянск".
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Троллейбус загорелся в Советском районе Брянска днем в четверг, 27 февраля. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

ЧП произошло на улице Горбатова. Автор приложил к посту видео.

Случай активно обсуждают пользователи в комментариях. Из-за чего произошло возгорание, пока неизвестно.

Кстати, официальная информация о пожаре из регионального ГУ МЧС России пока не поступала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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