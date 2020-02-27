АО «Чистая планета» расширяет географию раздельного сбора отходов
В брянской исправительной колонии №2 по заказу регионального оператора по обращению с ТКО изготавливают очередную партию сетчатых контейнеров для макулатуры и пластика.
Производственный процесс, организован на участке металлообработки Центра трудовой адаптации осужденных в рамках сотрудничества АО «Чистая планета» и областного УФСИН.
Согласно условиям заключенного контракта, в мае исправительная колония должна передать региональному 200 металлических сетчатых контейнеров для макулатуры и пластика.
По словам руководителя проекта раздельного сбора отходов АО «Чистая планета» Григория Бабкина, эти контейнеры будут устанавливаться в районах области - региональный оператор по обращению с ТКО расширяет географию раздельного сбора.
Сейчас на специализированных площадках в городе Брянске установлены три контейнера: для общих отходов, и два для раздельного сбора – один для пластика, другой для картона. В районах же области с этого года будет вводиться дуальная система – один контейнер будет для общих отходов, а другой, сетчатый, для сухих отходов, идущих на переработку (макулатуры, картона и пластика).
ИСТОЧНИК KP.RU