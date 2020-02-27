2020-02-27T15:28:39+03:00
Общество

АО «Чистая планета» расширяет географию раздельного сбора отходов

Поделиться:
Сейчас на специализированных площадках в городе Брянске установлены три контейнера.Сейчас на специализированных площадках в городе Брянске установлены три контейнера.
Изменить размер текста:

В брянской исправительной колонии №2 по заказу регионального оператора по обращению с ТКО изготавливают очередную партию сетчатых контейнеров для макулатуры и пластика.

Производственный процесс, организован на участке металлообработки Центра трудовой адаптации осужденных в рамках сотрудничества АО «Чистая планета» и областного УФСИН.

Согласно условиям заключенного контракта, в мае исправительная колония должна передать региональному 200 металлических сетчатых контейнеров для макулатуры и пластика.

По словам руководителя проекта раздельного сбора отходов АО «Чистая планета» Григория Бабкина, эти контейнеры будут устанавливаться в районах области - региональный оператор по обращению с ТКО расширяет географию раздельного сбора.

Сейчас на специализированных площадках в городе Брянске установлены три контейнера: для общих отходов, и два для раздельного сбора – один для пластика, другой для картона. В районах же области с этого года будет вводиться дуальная система – один контейнер будет для общих отходов, а другой, сетчатый, для сухих отходов, идущих на переработку (макулатуры, картона и пластика).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске ограничат движение на улице Советской
Жители Брянска пожаловались на «чернобыльскую» детскую площадку
В страшном ДТП в Комаричском районе погибли два человека
Судьбу трех брянских осужденных решит президент
В Брянске отремонтируют Октябрьский мост
В Брянске прошли испытания сваи Литейного моста
В Брянске в список для благоустройства включат новые дворы
Причину, по которой в Брянске на карантине держали китаянку, не нашли
Брянский художник подарил матери Децла его портрет
В Брянске охранная фирма утаила трудоустройство экс-чиновника
Соцсети: в Брянске на улице Горбатова горел троллейбус
АО «Чистая планета» расширяет географию раздельного сбора отходов
За нарушение комендантского часа накажут сотню брянских родителей
Проект утвержден. Дом инженера Боровича будет восстановлен!
На Масленицу в Брянске ограничат движение
В Брянске оштрафовали бизнесмена за продажу снюсов