2020-02-27T15:10:54+03:00
Общество

За нарушение комендантского часа накажут сотню брянских родителей

Их дети находились в общественных местах в ночное время
Анна ЛЕВКИНА
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На Брянщине поймали сотню нарушителей комендантского часа.На Брянщине поймали сотню нарушителей комендантского часа.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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110 нарушителей комендантского часа поймали на Брянщине в рамках двухнедельной акции «Чужих детей не бывает», которую провело региональное УМВД.

В рейдах участвовали около 200 полицейских. Особое внимание они уделили многодетным семьям и семьям, воспитывающим приемных детей, уточнили в пресс-службе УМВД по Брянской области.

Так, всего к административной ответственности привлекли больше 500 родителей. Кроме того, правоохранители составили 206 протоколов на подростков (к примеру, за употребление спиртного и курение). Также полицейские выявили 20 фактов продажи алкоголя несовершеннолетним. Причем два продавца попались на этом повторно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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