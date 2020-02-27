2020-02-27T14:38:12+03:00
Общество

Проект утвержден. Дом инженера Боровича будет восстановлен!

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Во время работы над проектом специалисты много работали с архивными даннымиВо время работы над проектом специалисты много работали с архивными данными
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АО «Чистая планета» получила положительное заключение на проект реконструкции объекта культурного наследия регионального значения «Дом инженера Л.А. Боровича».

Управление по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области согласовало проектную документацию на проведение восстановительных работ. АО «Чистая планета» приступает к выбору подрядной организации, которая будет производить реконструкцию.

Сотрудники управления по охране и сохранению культурного наследия Брянской области не раз выражали слова благодарности «Чистой планете» за то, что компания взяла на себя не только финансовую часть реализации этого проекта, но и моральную ответственность за восстановление этого исторического здания:

- Такое отношение к сохранению культурного наследия сегодня большая редкость. Это уникальный случай!

- Для нас очень важно восстановить это историческое здание, не упустив ни одной детали. Вернуть Дом Боровича и предать потомкам в первозданном виде – это главная задача. Во время работы над проектом специалисты много работали с архивными данными. В частности, уточняли точное название и оттенок краски, которой была покрашена крыша, детали фасада и многое другое, - рассказывает генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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