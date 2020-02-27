2020-02-27T14:22:19+03:00
Общество

На Масленицу в Брянске ограничат движение

Изменения в схеме движения затронут три района
Анна ЛЕВКИНА
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1 марта в Брянске будет ограничено движение автотранспорта.1 марта в Брянске будет ограничено движение автотранспорта.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В воскресенье, 1 марта, в Брянске ограничат движение автотранспорта и парковку. Это связано с празднованием Масленицы.

Так, с 10.00 до 16.00 в Бежице закроют для движения четыре участка: по улицам Майской Стачки, Клинцовской, Мало-Озерной, а также окрестности ДК в Радице-Крыловке.

В Советском районе с 00.10 до 16.00 перекрыта будет улица Карла Маркса и бульвар Гагарина.

В Фокинском районе ограничения затронут участки улиц Дзержинского и Чапаева. (07.00 до 17.00).

Исключение сделают для транспорта участников праздничных мероприятий и оперативных служб, уточнили в пресс-службе брянской мэрии.

С полным списком вводимых ограничений можно ознакомиться по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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